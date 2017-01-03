製造業景氣回溫 新加坡2016年經濟優於預期

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拜製造業景氣回溫所賜，新加坡去年第4季經濟大幅成長，帶動2016年全年經濟擴張幅度超出官方預期。不過中國經濟成長減速，和川普入主白宮恐使全球貿易保護主義升溫，讓星國2017年經濟展望蒙上陰影。

據新加坡貿工部周二公布，新加坡去年第4季國內生產毛額（GDP）經季調後的年率，較季激增9.1％，大幅扭轉第3季下滑1.9％頹勢，並遠遠超出華爾街日報調查經濟學家意見所預估的成長4.2％。

星國經濟2016年全年擴張1.8％，優於新加坡政府先前預期的成長1％至1.5％，不過成長率仍寫下2009年以來最低。

(工商)