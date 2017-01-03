韓國公益團體呼籲 慰安婦雕像登錄為公共財產

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韓國婦女在首爾慰安婦雕像前高聲抗議日本於二戰期間強徵她們從事性奴隸，並要求日本道歉賠償。（圖／美聯社）

根據法國國際廣播電台（RFI華語）報導，韓國公益團體「為下一代建立和平少女像推進委員會」1月2日宣布，對於韓國釜山日本總領事館前的慰安婦少女像，推動登錄為「公共財產」。如果登錄為「公共財產」，可以防止有心人士對「和平少女像」進行破壞。

韓國「為下一代建立和平少女像推進委員會」，是由反對「韓日慰安婦協議」的70個公益團體以及大學生所組成，獲得196個公益團體的支持與捐款。

韓國其他地方政府也刻正積極推動慰安婦少女像的「公共財產化」，例如濟州市公園裡的慰安婦少女像在去年遭到破壞，因此現在正推動將這座雕像登錄為「公共財產」。

根據中央社報導，韓日於2015年12月曾達成「韓日慰安婦協議」，日本政府同意提供10億日圓作為對慰安婦的賠償。韓國同意，只要日本實踐其承諾，南韓將停止批評慰安婦問題。日韓雙方確認，慰安婦問題將是最終且不再重提。日本政府也表示，與南韓政府一起，將來在聯合國等國際社會，不要再為了慰安婦問題互相譴責、批判。日本首相安倍晉三並對日軍慰安婦重新表達由衷的歉意與反省。

韓國在野黨認為此協議是奇恥大辱，而韓國民眾也持續抗議。

韓國釜山市政府於2016年12月允許公益團體在日本駐釜山總領事館前樹立韓國的37座「慰安婦和平少女像」，對此，日本內閣官房長官菅義表示非常遺憾。

(集團連線報導)