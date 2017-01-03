韓國公益團體呼籲 慰安婦雕像登錄為公共財產
根據法國國際廣播電台（RFI華語）報導，韓國公益團體「為下一代建立和平少女像推進委員會」1月2日宣布，對於韓國釜山日本總領事館前的慰安婦少女像，推動登錄為「公共財產」。如果登錄為「公共財產」，可以防止有心人士對「和平少女像」進行破壞。
韓國「為下一代建立和平少女像推進委員會」，是由反對「韓日慰安婦協議」的70個公益團體以及大學生所組成，獲得196個公益團體的支持與捐款。
韓國其他地方政府也刻正積極推動慰安婦少女像的「公共財產化」，例如濟州市公園裡的慰安婦少女像在去年遭到破壞，因此現在正推動將這座雕像登錄為「公共財產」。
根據中央社報導，韓日於2015年12月曾達成「韓日慰安婦協議」，日本政府同意提供10億日圓作為對慰安婦的賠償。韓國同意，只要日本實踐其承諾，南韓將停止批評慰安婦問題。日韓雙方確認，慰安婦問題將是最終且不再重提。日本政府也表示，與南韓政府一起，將來在聯合國等國際社會，不要再為了慰安婦問題互相譴責、批判。日本首相安倍晉三並對日軍慰安婦重新表達由衷的歉意與反省。
韓國在野黨認為此協議是奇恥大辱，而韓國民眾也持續抗議。
韓國釜山市政府於2016年12月允許公益團體在日本駐釜山總領事館前樹立韓國的37座「慰安婦和平少女像」，對此，日本內閣官房長官菅義表示非常遺憾。
(集團連線報導)
文章來源：韓國團體推進將慰安婦塑像登錄為公共財產
關鍵字：慰安婦
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