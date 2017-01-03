交黨工薪資明細才給薪 藍批黨產會：包藏禍心

國民黨行管會主委邱大展說，黨產會要國民黨交出個別黨工薪資明細才解凍銀行帳戶及支票，根本是包藏禍心。圖為國民黨中央黨部文傳會工作人員整理上班文件。(資料照片 陳怡誠攝)

黨產會發言人施錦芳今(3)日表示，國民黨首度提出發薪5000萬元申請，但未提交詳細清冊，中國國民黨行管會主委邱大展下午回應說，要國民黨交出個別黨工薪資明細，根本是包藏禍心，國民黨照辦就等於繳械投降，全盤皆輸。

根據中評社報導，黨產會今天下午宣布，對於台北高等行政法院裁定停止執行「中投及欣裕台股權命移轉國有」之處分不提出抗告，並要求中國國民黨補齊薪資明細，即可動用永豐銀行帳戶或台灣銀行本票支付黨工去年11月、12月薪水。施錦芳表示，這是國民黨首次申請黨工薪資，但公文內容只有11月半薪、12月全薪合計5500萬元，沒有詳細薪資清冊。

邱大展表示，國民黨確實在12月27日去函黨產會，要求依照勞基法等相關規定，黨工薪資、退休金是法定義務，不需黨產會同意即可動支黨產資金先行支付，再提報備查。但黨產會硬要解釋為許可範圍，要國民黨提交個別黨工薪資明細，根本包藏禍心，如果照辦，等於以後所有相關支出都要黨產會許可才能動支，完全不合法也不合理，國民黨等於繳械投降，全盤皆輸，會有後遺症，因此不會照辦。

邱大展說，黨主席洪秀柱期望農曆年節前能付清積欠的薪資，包括兩個月的半薪、今年1月份薪資等相關金額，讓黨工們可以過農曆年節，但目前看不出黨產會有解凍的誠意。

(中時電子報)