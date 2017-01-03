光華設計群自造小劇場 展現愛與美

光華高中學生將小說題材當作創作小劇場的元素。(曹婷婷攝)

自造小劇場！光華高中多媒體設計科國際動漫班，結合圖書館閱讀節，動手彩繪、操作立體小劇場為題，將書中劇情用實體創作方式呈現出來，圖文並茂，充滿創意的成果，令人愛不釋手。

第二屆國際動漫班「畫書魂」的特色課程，承襲過往學習基礎，今年特別增加小劇場製作，同學需將書中精彩場景，運用手繪背景與立牌公仔的展演模式，讓書中畫面立體實現，宛如小劇場一般。

指導老師陳燕裕表示：今年，有學生特別挑戰著名小說，如《哈利波特》、《魔戒》、日本最夯的《你的名字》等，將書中或電影重要畫面，以實體製作體現在細膩精緻的小劇場中。

以「你的名字」當創作題材的任郁蓁、江晨妤，雖然才一年級，但在成果發表時，侃侃而談她們的立體劇場，用「三葉的成年禮」、「瀧尋找三葉時與朋友呆坐的公車亭」、「瀧喝下三葉口嚼酒與三葉見面時的對話」、以及「最後兩人相見時的場景」來詮釋新海誠這部作品的書魂，讓師生驚呼連連。

除了特色班作品展之外，設計群二年級以「愛的創意立體書」來迎接新的一年。多二仁王怡蓉以「節慶」為主題，製作12個月份的立體書，每一頁都有月曆並加上手工圖案，以迎接2017年每一天。臧子萱是個小文青，結合自己創作的小品文，加上手工彩繪，把「音、彩色、自由、夢想的路、齒輪」結集成一本小書，成為「My life, My Love.」的作者。

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設計群一年級則以「翾飛築藝」為主題，代表一年級學生在設計領域正要起飛，用回收的鞋盒進行創作。多一仁何怡瑾創作巴黎聖母院為背景的鐘樓怪人，雖然此舞台劇是悲劇，但從不同層面仍然可以領悟「愛」的力量。陳嘉琳、黃育萱、郭羽恩聯手創作「小王子」，從小王子的星球看見宇宙浩瀚的愛，以及小王子對玫瑰情有獨鐘。

(中時)