郵輪因霧霾無法停天津港 2千遊客海上漂兩日

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大陸霧霾情況嚴重，一艘郵輪因一片霧濛濛，無法停進天津港，船上2千遊客在海上漂泊兩日。

這艘載有2000多名大陸遊客赴日韓旅遊的郵輪，在跨年夜當晚返航時因霧霾天氣，無法停靠在天津的港口，令船上遊客被迫在海上漂泊多兩日，延至2日下午4時許才成功靠岸。

據北京籍王姓女遊客表示，她上月報名參加今次為期6日的旅遊團，乘郵輪赴南韓和日本遊玩。上月26日，王女在天津港登上郵輪出發，按照原定計劃，她上月31日便能回到北京，和家人一起跨年。

但至31日，當郵輪將要抵達天津港時，港口工作人員卻稱受霧霾影響，能見度低，為保障郵輪的安全，遊客只能在海上等待。結果，郵輪一直無法靠岸，在距離港口幾十海里的海域漂泊。

(旺報)