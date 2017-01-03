竇靖童曬昔合影慶20歲 王菲暖笑爆母愛

竇靖童（右）日前擔任王菲演唱會和音，和妹妹李嫣（左）在後台開心與媽媽合影。（kcpcl提供）

竇靖童曬和王菲昔日合影，感受的到母女情深。（圖／取材自竇靖童微博）

竇靖童3日迎來20歲生日。（圖／中時資料照）

天后王菲日前舉辦「幻樂一場」演唱會，女兒竇靖童也上台擔任和音，尤其唱到《你快樂所以我快樂》時，背後透明巨型LED螢幕帶到女兒和聲畫面，母女同框引起台下尖叫連連，而今（3日）竇靖童迎來20歲生日，分享今昔和媽媽的合影，令大家深受感動。

今（3日）是竇靖童的20歲生日，她稍早在微博貼出一張小時後及現在長大，和媽媽王菲的合影，兒時的她身高只到媽媽腰部，奔向對方懷裡的樣子煞是可愛，王菲看著她低頭一笑，洋溢滿滿母愛，另一張則是近年母女倆深情相擁的畫面，竇靖童身高已和媽媽齊高，但不變的是王菲母愛爆棚的笑容。

竇靖童雖沒留下隻字片語，但只曬照仍可感受到母女情深，讓大批粉絲相當感動，並紛紛在留言串貼出更多她們合照，一起為她獻上生日祝福。

(中時電子報)