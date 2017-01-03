中國消費稅調整 外資化妝品元旦後接連降價
據新華社報導，為了因應中國對於化妝品消費稅的調整政策，美國化妝品公司雅詩蘭黛和韓國化妝品公司愛茉莉太平洋，元旦前後宣布，將在中國市場執行降價計畫，降幅最高達30%。
中國政府從2016年10月1日起，取消對普通美容、修飾類化妝品徵收消費稅，加上關稅下調、跨境電商跟海淘市場快速發展，長江證券研究報告指出，「消費稅調整對化妝品行業起到降稅作用，或將推動化妝品降價」。因此，愛茉莉太平洋發布聲明，自2017年1月15號起，將蘭芝、悅詩風吟、伊蒂之屋、雪花四大品牌，327個單品的建議零售價下調3%到30%；雅詩蘭黛、倩碧、魅可等旗下品牌，將下調部分彩妝和香氛產品的建議零售價，幅度從7%到18%不等。
(工商)
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