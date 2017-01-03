跨年買氣強強滾 陸銀聯網路交易持續增長
據中新社報導，中國銀聯3日發佈2017年元旦假期間（2016年12月31日至2017年1月2日，下同）交易數據，銀聯網路交易金額達到5122億元（人民幣，下同），交易筆數達2.9億筆，比同期分別增長46.9%和17.7%。其中，購物仍是元旦假期的主要消費支出。
中國銀聯數據分析師陳漢說，今年元旦假期，許多民眾喜歡跟朋友一起歡聚迎新，或者去商場血拼搶福袋，是元旦假期買氣強強滾的主因。數據顯示，元旦3日假期吃、行、購、娛等銀聯卡日常類消費筆數較去年同期增長23%，接近1.3億筆，當中有9成是在超市和日用百貨更是購物消費。
另外，民眾趁著假期出遊意願持續增長，元旦假期，航空、鐵路和公路等公共交通方面消費筆數較去年同期增長64%；與自駕出行密切相關的加油類消費筆數增長36%。元旦假期銀聯卡在境外的交易金額筆數也持續增長。
(工商)
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