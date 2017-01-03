魔鬼終結者不是幻想 大陸液態金屬新進展
大陸清華大學研究鎵銦合金液態金屬，利用電場令液態金屬跑跳，意味著柔性機器研製有了進一步的突破。
中國科學院理化技術研究所聯合清華大學研究組，近日發表柔性液態金屬的節律性自發振蕩效應和跳躍現象，可利用柔性液態金屬「車輪」載著3D列印的塑料小車或小船，在電場中進行各種複雜運動並搭載物件。
這項研究由清華大學醫學院教授劉靜領軍，他以「震撼」形容首次觀察到液態金屬驅動的固體金屬絲呈現出節律運動的當下反映。劉靜一直在探索如何讓柔性金屬具有像生物一樣的功能，他發現含鋁的液態金屬，接觸銅絲後，會進行往返運動，並可利用不鏽鋼絲調控銅絲的振蕩頻率和幅度，「這種形態以往從未被觀測到。」
劉靜在2013年6月，把液態金屬做成列印「墨水」，研發出紙上直接生成電子電路技術。隔年又研發出世界首台室溫液態金屬印表機，藉助該設備，只需在電腦上設定程式，就可「印」出客製化的電路系統。劉靜帶領的團隊被稱為「魔鬼終結者」的製造者。
研究發表後引起全球關注，物理學家組織網站、英國《鏡報》等學術雜誌或媒體都做了報導，美國《科技新時代》雜誌甚至認為液態金屬可能是「新一輪軍備競賽的第一步」。
(旺報)
關鍵字：液態金屬
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