張惠妹「烏托邦2.0慶典」 8月高雄巨蛋連唱6場

華語天后A-mei張惠妹的「烏托邦世界巡城演唱會」進化成全新的「烏托邦2.0慶典」，將於8月12日唱回台灣，連續三個週六日連唱6場，震撼高雄巨蛋！

2016對A-mei來說是個工作忙碌的一年。除了忙著「烏托邦世界巡城演唱會」第一階段的演出，她還出任選秀節目《夢想的聲音》導師，每週推出一首改編曲目，不論是重新詮釋好友那英的磅礡情歌《默》，還是在飆《青藏高原》的高音時把「金曲歌王」林俊傑嚇呆，抑或是演唱恩師張雨生的《我期待》把台下觀眾逼得熱淚盈眶，再再都證明A-mei仍是最具舞台渲染力的「演唱會女王」，華語歌壇第一天后非她莫屬！有歌迷盛讚她在《夢想的聲音》的表現：「A-mei每次一改編，又等同創造了經典。」

2016對A-mei來說也是回顧過往、滿懷感恩的一年。為了紀念出道滿20週年，特別將自己的成名曲改編成《姊妹2016（平行宇宙版）》，MV一推出令眾多鐵粉哭紅了眼。她接著又馬不停蹄投身於全新巡演，將2015年4月起跑、膾炙人口的「烏托邦世界巡城演唱會」全面升級，進化成「烏托邦2.0慶典暨20週年世界巡迴演唱會」，不但狠砸近5000萬加強硬體及演唱會規格，曲目也大翻新！

因為這次是以出道20週年為主題，A-mei突發奇想新增安可橋段，從最新一張專輯《AMIT2》唱回第一張專輯《姊妹》，60分鐘唱完20年的音樂回憶，帶領歌迷走進不可思議的時空隧道！她從16張正式專輯各挑了一首代表歌曲，透過大螢幕播放出當年的專輯照片和曲目，一張一張專輯騷動歌迷的情緒，把台下鐵粉搞得又哭又笑、感動不已！

「烏托邦2.0慶典暨20週年世界巡迴演唱會」去年12/16在上海揭開序幕，接著在全球各大城市巡迴，除了移師到星馬，也將唱進倫敦、米蘭、馬德里及洽談中的峇里島。目前表定將突破百場，讓A-mei繼續穩坐華語樂壇的舞台女王！「烏托邦2.0慶典」已確認在全球20個城市落地，包括上海、廣州、吉隆坡、米蘭、馬德里、倫敦、深圳、重慶、成都、南京、北京、瀋陽、新加坡、武漢、合肥、檳城、高雄、香港、福州、大連等。

(旺報)