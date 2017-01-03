我要評比

據華爾街日報周二報導，即便無現金和電子交易逐漸成為全球趨勢，瑞士消費者仍然偏好使用現金付款。

從支付每月水電費帳單到購買保時捷（Porsche）超跑，瑞士人皆偏好以現金支付。儘管全球逐漸走向無現金社會和電子付款趨勢，以利追蹤潛在詐欺，也絲毫不減損瑞士人對現金的偏愛。

專家指出瑞士人愛用現金的原因，包括瑞士治安良好，偷竊和搶劫案件相對較少；瑞士境內大部分為鄉村環境，交易模式大多為面對面，還有現金可能被視為手中的有形資產。

(工商)