阿里2016年繳稅破千億 創造逾3000萬工作機會

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2017年新年的一開始，阿里巴巴集團披露了2016年度納稅、就業、投資等七項數據，並詳解新實體經濟的看法。

阿里巴巴集團與螞蟻金服集團於2016年合計納稅238億元（人民幣，下同），約1095億新台幣，且帶動平台納稅至少2000億元，並創造超過3000萬個的就業機會。

截至2016年12月31日，阿里巴巴累計投資傳統產業超過1000億元，其中重大投資專案超過20個，如投資蘇寧、銀泰、圓通、日日順等。阿里關聯公司螞蟻金服向全球6億消費者使用者提供普惠金融服務，為數千萬小微企業提供綜合金融服務，覆蓋線上和線下。

於2016全年3月，阿里平台年銷售總額超越沃爾瑪突破3兆元，阿里巴巴交易市場行動端月度活躍用戶超過4.5億，平台銷售額有近八成通過行動端實現，阿里已是全球最大的移動經濟實體。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，經濟沒有實體和虛擬之分，但一定有新舊之別。必須發展這樣的新實體經濟，才有辦法面對明天。

(旺報)