行動支付與借書證結合 打造手機借閱證

網路家庭(8044-TW)旗下子公司拍付國際資訊股份有限公司，3日宣布自即日起「臺北市立圖書館」合作推出「手機借閱證」服務，民眾只要於Pi行動錢包「手機借閱證」服務，綁定臺北市立圖書館借閱證，即可透過「Pi行動錢包」以手機於臺北市立圖書館借閱圖書，並享有館內的各項服務，體驗「無卡借書」的便利性。

Pi行動錢包營運長韓昆舉表示，Pi行動錢包推出至今，致力於使行動錢包適用於各種支付場域，滿足消費者只要帶手機即可滿足食、衣、住、行、育、樂各項消費需求，「行動支付只是行動生活的一環，除持續拓展支付場域、滿足消費需求，我們也將開始提供更多元、以手機取代實體卡片的非支付服務，打造全方位行動生活。」

臺北市立圖書館館長洪世昌表示：「隨著智慧型手機普及化，『無卡化』已經逐漸成為新趨勢，因此，臺北市立圖書館於即日起推出『無卡借書』服務，民眾只要用手機登入『Pi行動錢包』就可快速借書。」

據統計，臺北市立圖書館目前共發行超過262萬張借閱證，平均每月借閱人次超過31萬人次，但總是會有民眾因忘記攜帶借閱證，而無法借書或使用館內服務，因此希望透過和Pi行動錢包合作，讓民眾用手機就可輕鬆入館借書、享受館內各項服務，預計手機借閱服務推出後，透過手機借閱證借書人次及借閱量將可提升，未來北市圖仍會持續推出便民服務，提升民眾閱讀風氣。

(旺報)