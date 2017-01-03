亞洲最大玩具展9日香港開幕

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香港中通社報導，第43屆香港玩具展將於1月9日至12日在香港會議展覽中心舉行，主辦方香港貿發局副總裁周啟良3日在發布會上表示，今年的展覽共吸引了2,100家來自42個國家及地區的展商。

報導稱，香港玩具展是目前亞洲最大、全球第2大的同類展覽。

(工商)