臉書牽手放閃　謝淑薇被追走了!

謝淑薇在個人臉書粉絲頁大方分享閃照。（翻攝自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh）

才在布里斯本女網賽女雙拿下新球季首勝，網球女將謝淑薇3日又在個人臉書粉絲頁「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」上，宣告告別單身，放上與男子牽手照片大方放閃，羨煞粉絲。

謝淑薇布里斯本網賽單打無緣晉級，不過女雙順利開胡，聯手德國選手席格門（Laura Siegemund）擊敗美國組合挺進八強。

除了迎接新賽季首勝，謝淑薇隨後也在個人臉書粉絲頁上宣布好消息，放上牽手合照，寫道「被追走了，單身的美好時光，一去就別復返了」，並祝福所有粉絲都能跟她一樣幸福滿滿，一公布閃照，粉絲也紛紛在下方留言，祝福兩人幸福快樂。

(中時電子報)