治安、交通、服務 桃警年節3大主軸

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鄭文燦出席協調會。（市警局提供）

義警、民防、守望相助隊將有相同顏色、樣式的制服。（市警局提供）

桃園市長鄭文燦今天下午在桃園市警察局參與「106年加強重要節日安全維護工作協調會」，他強調因應春節，今年1月19日晚上10點起至2月2日凌晨12點，會展開為期15天的重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作3大主軸。

鄭文燦表示，桃園市的義警、民防、守望相助隊、義交、志工大隊等協勤民力共有1萬3000多人，為感謝協勤民力投入桃園市治安工作，市府編列運作費給各協勤民力大隊每月2萬元，中隊每月運作費則由1萬元提高到2萬元，也將為義警、民防、守望相助隊製發式樣及顏色一致的制服。

(中時)