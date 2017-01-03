新北市雙和地區公告土地現值 地價級距圖一看就懂

新北市106年公告土地現值已於元旦公告，全市平均跌幅約0.37％，終止民國92年以來連續14年上漲的趨勢，中和地政事務所轄區之中和區平均下跌約0.88％、永和區則平均下跌約1.78％。

中和地政事務所表示，雙和地區因鄰近臺北市，區位條件佳、生活機能完善，中和國民運動中心、永和國民運動中心落成啟用且相關公園綠地等陸續興建，加上新北環快通車、興建中的環狀線與萬大線等交通建設等題材，支撐房地產交易價格，105年度受國內經濟情勢不佳及不動產稅制影響，整體房市交易量萎縮，市場價格大致呈現持平或微幅下跌趨勢。

經調查估價結果，106年中、永和區地王分別坐落捷運永安市場站及頂溪站附近，中和路及永和路2段之商業區，公告土地現值每平方公尺分別為58萬6800元（每坪約194萬元）及65萬5200元（每坪約216.6萬元）。

中和地所進一步表示，為方便民眾了解雙和地區地價分布情形，該所已建置中永和區106年之「地價級距圖」，該圖以10種顏色來表示公告土地現值高低情形，最高價以紅色標示，最低價以淺綠色標示。

自106年1月1日起可於地所網站業務專區-雙和房市情報站中的公告現值暨地價專區下載，同時亦提供不動產交易與實價登錄相關訊息，歡迎民眾多加利用。

(中時)