陸城市競爭力 滬、港、深分居前三名

2017年城市競爭力揭曉。根據中國城市競爭力研究會3日在香港發布2016年中國城市綜合競爭力排行榜，上海繼續穩坐第一寶座，香港及深圳則位居第二及第三名。

「綜合競爭力」指標指的是包括經濟、社會、環境和文化4個系統，由綜合經濟競爭力、人力資本教育競爭力等10項一級指標、50項二級指標和216項三級指標等綜合計算而成。

中國城市競爭力研究會會長桂強芳表示，上海在該榜中已是連續第4年拿下第1名。而2016年香港經濟持續保持平穩增長，在全球範圍內仍顯現出比較優勢，但社會內耗在一定程度上阻滯了香港經濟增長的速度，這是香港表現略遜上海的主因。

此外，在全球經濟萎縮的背景下，深圳堅持創新驅動、轉型升級及綠色低碳等發展方向，扎實推進供給側結構性改革，GDP增速爲8.7%，表現優異，成為競爭力僅次於上海、香港的城市。

另外，位列該榜第4至第10名的城市分別是北京、廣州、重慶、天津、蘇州、杭州及南京。

(旺報)