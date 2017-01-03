2017年開盤首日 道瓊早盤大漲168點

2017年第1個交易日美股開紅盤，並由銀行類股領漲。道瓊工業指數周二早盤大漲168點，或0.85％，報19,931.02點，距離史上首次2萬點僅有咫尺之遙。標普500指數揚升1％，至2,261.71點；那斯達克綜合指數揚升1.17％，報5,446.02點。

(工商)