任媽曝光大學畢業嫩樣 網驚：根本任容萱

Selina一家人感情超好。（圖／取材自Selina臉書）

任媽曬年輕美照，眾人驚呼和任容萱長一樣。（圖／取材自任媽臉書、中時資料照）

藝人Selina（任家萱）和任容萱這對演藝圈姊妹花，感情之好眾所皆知，去年兩人特意喬出13天假期，帶爸媽到義大利旅遊，一家四口留下開心又難忘的回憶，而今（3日）任媽PO出年輕時的美照，眾人看了紛紛驚呼「根本就是妹妹任容萱。」

任媽今在臉書分享一張舊照，透露當時她大學畢業、剛進入職場還未婚，嫩樣一曝光，網友狂讚超清秀，一點都不輸兩個女兒，尤其濃眉大眼的樣子，小女兒任容萱宛如復刻任媽的美貌，讓網友大呼「可以去演偶像劇了」、「一模一樣，根本容容」、「任容宣無誤」、「難怪容容也這麼美」。

(中時電子報)