金鐘影帝雷洪投資失利慘賠6000萬 認賣房求生

李興文(左起)、馬如風、雷洪及游安順為新戲開鏡。(民視提供)

民視20周年八點檔大戲《幸福來了》3日開鏡，3年多沒演八點檔的金鐘影帝雷洪，去年8月被爆財務危機，拿苗栗房子向民間借貸公司借貸不成，他今天露面時瘦一大圈，坦言賣房紓困，慘賠金額達6000萬，做什麼投資失利？他語帶哽咽說：「再問下去我要哭了。」隨後快閃，低調不願多談。

雷洪去年拿苗栗頭屋鄉飛鳳村的房子向民間借貸公司借貸超過1500萬，但房子抵押價值不足以擔保而被退件。他當時僅低調說，抵押單上房屋所有權人是「家族」的人，借貸資金做投資周轉用途，今表示，報導出來後才知道事態嚴重，「房子已經賣掉，所有的事都處理完了，現在再從我口中講，只是掀起我內心傷痛，我只能說我現在很平安、幸福。」

他說：「我不怪誰，我自己要負一半的責任，我很謝謝我的兄弟姊妹，在我最困苦最無助時，尤其大姊幫我度過難關。」據知他因其中一個老婆玩股票失利，去年為收拾殘局心力交瘁，加上免疫系統失調，最嚴重時全身起泡，指甲也幾乎掉光，前後花50萬以西醫、中醫加上針灸多管齊下才治癒，他自我打氣說：「錢財是身外之物，自己要堅強往前看。」

(中時)