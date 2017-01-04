李坤城當年因這事 感動催生爺孫戀
「爺孫戀」情侶李坤城與林靖恩日前上中天《麻辣天后傳》，與主持人利菁相談甚歡，利菁甚至誇下海口表示若兩人結婚，願意不收一毛錢主持婚禮，掀起全場叫好。
除了與利菁聊起玩《寶可夢》心得，李坤城也透露與林靖恩的戀愛點滴，表示多年前在青海發生一場車禍，意外讓他與林靖恩的感情由朋友昇華成情人，想起當時林靖恩搭著第一班公車來他家探病，不會說台語的林靖恩，還為了他開口唱了自己台語創作《心肝寶貝》，至今仍令他深深感動，而林靖恩就說：「我覺得這樣做會讓他開心。」
《麻辣天后傳》前3日首播也開出紅盤，20歲至44歲收視0.5（收視人口為11.2萬人），勇奪同時段綜藝節目收視第一，收視最高點為0.89（20至44歲），落在來賓沈玉琳以密探身份介紹浪子出場，孰不知他介紹的正是自己，眾人笑翻。製作人孫樂欣表示：「現在有更多勁爆的名單正在邀約中，請觀眾敬請期待！」
(中時電子報)
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