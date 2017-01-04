官田工業區暗夜竄火 警消灌救中

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官田工業區內佳和紡織廠3日晚間疑似油槽竄火，警消人員現正灌救中。（萬于甄攝）

佳和紡織工廠3日深夜竄火，且一度傳出有爆炸可能，警消退至火場外圍500公尺警戒。（萬于甄攝）

台南官田工業區佳和紡織3日晚間約10點40分時，傳出火警意外，疑似因廠內儲油槽起火，火勢猛烈，警消出動前往灌救，但因油槽洩壓，警消研判恐引發爆炸，目前撤離至廠區外500公尺警戒，而廠區內部10多名作業員工已緊急全數撤離。

台南市消防局3日晚間接獲通報後，出動至少12車40名消防人員前往灌救，起火原因疑似因作業員操作時，油槽內的煤油不慎溢出而起火，但油槽內還有多少餘油，作業員似乎也嚇得記不清楚。

(中時)