卜學亮揪國寶金士傑組男團 曾寶儀虧不要臉
金士傑、卜學亮主演的果陀舞台劇《最後14堂星期二的課》2011年演出至今，5日將在城市舞台突破第200場演出紀錄，３日晚感恩會上，剛過65歲生日的金士傑，體力絲毫沒有減退，目標希望繼續走向300場。他劇中演漸凍人，等於經歷200次的死亡，前陣子在家聽到一對寶貝孩子嬉鬧時說「我希望拔拔一輩子都不要死」，他昨說：「當時聽到時，心裡一陣酸酸的。」
卜學亮昨在台上說和金士傑是「亮金金」男團組合，結果被主持人曾寶儀虧不要臉，因為把自己的名字放在金士傑前面，曾寶儀說卜上輩子一定燒了很多好香，才能接到這部戲，且和金士傑演了200多場，卜學亮得意說，「我現在不只這個皮肉囊而已
，我整個心靈層次都跟金老師一樣了。」兩人攜手走過５年，上台前不用言語、下台後以酒交心，已是兄弟、父子、師生和摯友關係。
卜學亮說，金士傑在大陸拍戲，有天沒打給老婆孩子，卻只打給他，兩人的感情是「睡不著可以打給對方的關係」，金士傑也認同，坦言每次要上飛機，要和老婆孩子分開很難過，但下１秒想到要和卜學亮演出，感覺和他見面像度假，心情就放鬆了，他也爆料，５歲多的兒子以前看到卜學亮很害怕，所以只要兒子不乖，他就拿出卜學亮的照片嚇兒子，卜學亮說自己後來會送禮物給金士傑的兒子，以免讓小孩留下陰影。
《最後14堂星期二的課》自2011年2月首演第一場開始，便結合公益關懷，邀請漸凍人協會於每場演出周邊擺設攤位，提供更多觀眾看見與認識漸凍病症與患友。
根據漸凍人協會今年提供的數據，共獲該劇觀眾捐贈13,700張發票、患友家屬親手縫製襪子娃娃義賣及與演出相關捐款約115萬，其中，演員金士傑、卜學亮低調行善，私下不間斷捐款更高於數周的演出費，只為提供患友更多的看照。對此，金士傑與卜學亮表示：「莫忘初心，方得始終」，戲劇帶給他們的，遠比他們給予的還要更多，呼籲更多觀眾因此看見與幫助世界上更多需要的人。購票請洽兩廳院售票系統。
《最後14堂星期二的課》2017年突破200場演出紀錄
台北 城市舞台
1月05日(四)19:30 *第200場
1月06日(五)19:30 *第201場
1月07日(六)14:30 *第202場
1月07日(六)19:30 *第203場
1月08日(日)14:30 *第204場
(中時)
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