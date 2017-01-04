兄弟本色在站小巨蛋 開大會練笑話

照片提供：本色音樂

KKBOX3日再公布第四波風雲榜重量級表演藝人，由本屆「年度風雲歌手」兄弟本色（G.U.T.S）出線！「兄弟本色」是由創作無數經典歌曲的創作歌手張震嶽（阿嶽），與華語樂壇嘻哈教父MC HotDog（熱狗），再加上華語音樂圈最潮嘻哈新人紀錄王頑童MJ116組成，在2016年初推出首張專輯《FLY OUT》，其中的首波主打〈FLY OUT〉跟〈迷途羔羊〉已連續12個月攻佔KKBOX華語排行榜，表現十分亮眼！三組歌手都是經過華語最高榮譽金曲獎洗禮、真金不怕火煉、響噹噹的音樂人！繼日落黑趴世界巡迴演唱會後，兄弟們再度為風雲榜合體再登小巨蛋，也將召開「兄弟大會」，催生新專輯，並為首登風雲榜舞台帶來獨家的演出內容，令人相當期待！頑童代表兄弟本色表示：「感謝KKBOX與歌迷朋友們的支持，我們當天見！」風雲榜索票活動已釋出70%以上的「搖滾區」、「一般座位區」門票，索票活動倒數8天了，想要看今年精彩的現場演出，請記得一定要追上小隊長的腳步！

華語樂壇最有態度的饒舌團體「兄弟本色」一舉拿下第12屆KKBOX 年度風雲歌手！年前他們合體或各自表演，行程滿檔，人氣超旺！直到跨年倒數後讓兄弟本色才稍稍可以喘口氣，從元旦起一連放了3天大假，正式「放生」；兄弟本色平時不論再怎麼忙，都會固定雙週開一次「兄弟大會」，這會議並不像一般開會那麼嚴肅，而是兄弟們說說笑笑、練練笑話，攻Rap詞，也玩玩音樂、碰撞出新火花。休假完即將在近期召開的「兄弟大會」，就為了年後的首場公開演出「風雲榜」而來，兄弟們將「Jam」出猴塞雷的表演內容，究竟是否會如台中跨年帶來大陣仗比基尼辣妹舞群，令人相當期待！而張震嶽、熱狗和頑童這五位拜把的音樂兄弟也大力號召歌迷們趕快參加索票活動，1/21踴躍到小巨蛋報到，跟著兄弟本色一起盡情享受Hip Hop Party！

(時報周刊)