王力宏演唱會電影將上映 自曝與妻女分房睡

王力宏籌備5年的演唱會電影《火力全開》提早打片，黃子佼笑稱第一次遇到這種宣傳。（Yahoo奇摩提供）

王力宏籌備5年的演唱會電影《火力全開》即將在3月10日上映，特別提前上黃子佼網路直播節目《Yahoo TV佼心食堂》，共享美味晚餐。《Yahoo TV佼心食堂》準備了Herban Kitchen & Bar 二本餐廳的野菇紅洋芋佐紅酒、茴香南瓜義大利麵等料理。

已經吃素1年的王力宏表示一開始吃素是為了減少殺生，但是現在不但胃酸減少，就連歌聲都變好了。

王力宏說：「《火力全開》3D電影終於要在3月上映了！這句話在我嘴邊掛了5年，是我出道以來最難熬的一件作品，花了5年吶！」王力宏表示演唱會電影不是一般常見的商業電影，很有價值和挑戰，「最近有五月天、蘇打綠，但華人真的很少做，因為真的不好做。」

看過非3D版的《火力全開》，裡面有些記錄片、幕後甚至小時候的畫面，黃子佼坦承看完之後相當感動，但也有些心酸。王力宏不諱言小時候在一個華人很少的小鎮長大，的確有被罷凌過：「看到就說我一定會功夫，叫我要跟他們過兩招，後來跟他們組樂團、唱歌，覺得是音樂救了我，對音樂的魔力產生了信仰。」

談起電影內容，王力宏說：「一開始就是只有演唱會內容，我們拍了之後覺得少了一些結構和故事，想要表達的更多，畢竟是第一場在鳥巢的流行演唱會，背後有很多故事。」第二階段變成記錄片之後，王力宏說自己現在越來越尊敬紀錄片的導演了。

王力宏也直言電影要選歌如同割肉一樣難，因為鳥巢共有35首歌，但電影中只選用19首。他說：演唱會電影還有一個很難的地方，是故事講得越好，要搭配歌首就越矛盾。進歌和劇情要有呼應、要能有化學作用。」

王力宏今年行程滿檔，會有實境秀、新專輯、演唱會和電影，笑稱自己今年是火力全開，自己也非常樂在其中。王力宏已向特定場地提出演唱會申請，但還沒通過。另外參與演出的《古劍奇譚》電影版，天天都有打戲，導致他身上有許多傷痕。他說拍戲日夜顛倒，會和老婆、小孩分開睡，以免打擾她們。面對黃子佼不停追問還想不想再生一個兒子，王力宏除了說「有2個女兒已經很感恩」之外，也不停催促黃子佼才應該快點結婚、生子。

《火力全開》3D電影即將於3月10日在全省6間威秀上映，播映天數只有3天，2月22日中午起開放預購。

(中時)