前味全龍投手洪佩臻肝癌過世 張泰山悼念

張泰山在臉書悼念前味全龍投手洪佩臻。(翻攝張泰山臉書)

張泰山還在尋求重返中職的機會，沒想到昨天先聽到前隊友過世的消息。前味全龍投手洪佩臻(已改名洪浩人)，昨天因肝癌過世，享年43歲。張泰山稍早在臉書悼念這位美和學長：「心裡好痛，從美和到味全最照顧我的阿兄，久久沒您的消息，今天聽到了您的消息卻是離開了我們，帥帥的您希望在天國也要帥帥哦，懷念您。」

(中時電子報)