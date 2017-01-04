翟本喬深夜貼臉書 證實裁員消息

翟本喬經營的和沛科技3日傳出裁員消息，直到4日凌晨他才在臉書貼文證實。（翻攝自臉書）

翟本喬經營的和沛科技3日傳出裁員消息，翟接到媒體查證電話時，僅說將發布書面聲明說明。4日凌晨0時30分左右，他在臉書貼出約400字聲明，證實消息，但未透露資遣人數，瑾強調會提出優於《勞基法》的方案。

翟本喬在臉書表示，在有限資金以及時間下，必須把資源用在最大效益的地方，才是負責態度，因此對於不能在現在這個時刻繼續為我們的理想共同奮鬥的團隊同仁，他要致上最高的歉意。

他也提到，對於離職的同仁，都會以最大的努力作最妥善的安排。翟本喬寫到，很多事情在當事人本身還沒作出最後決定之前，如果從媒體上看到相關報導，心裡一定很不舒服，因此儘管我們已提出優於勞基法的資遣方案，但為了尊重同仁，他不能在這邊擅自代表同仁發言。

以下為翟本喬臉書全文：

感謝各位朋友的關心，昨天錯過很多電話，沒被接到的朋友請不要見怪。媒體朋友們都會想要證實一些資訊，但任何片斷的資訊都容易造成誤會，所以不能對很多 "簡短問一下" 的垂詢快速地答覆，還請見諒。

和沛科技沒有外傳的一百二十位員工那麼多。

相信曾經參與過新創的人都能體會，新創公司必須不斷的調整產品線方向，才能因應競爭激烈的市場變化。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以我們也需要作出對應的調整，關掉了一個還沒公開的公有雲平台。至於已經有很多客戶採用的雲端儲存產品線，仍會繼續維持足夠的同事進行研發、銷售及維護服務。我們仍有足夠的資金持續經營這個產品團隊，我們的資遣人數也不會違反法令。

在有限的資金和時間之下，我們必須把資源用在有最大效益的地方，才是一種負責的態度。對於不能在現在這個時刻繼續為我們的理想共同奮鬥的團隊同仁，我致上最高的歉意。

對於離職的同仁我們都會以最大的努力作最妥善的安排，但很多事情在當事人本身還沒作出最後決定之前，如果從媒體上看到相關報導，心裡一定很不舒服。儘管我們已提出優於勞基法的資遣方案，但為了尊重同仁，我不能在這邊擅自代表同仁發言。所以很多細節都需要尊重當事人的意願，到適當的時候才能讓大家知道。謝謝！

(中時)