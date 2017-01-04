郎祖筠傳承醒獅文化 欽點高英軒練十八般武藝

演員群架式十足。(公視提供)

導演麥大傑(前蹲者)及郎祖筠(中排)帶演員群亮相。(公視提供)

公視再推優質迷你劇《起鼓．出獅》，劇組3日拍攝高難度大場面的醒獅「疊羅漢」戲碼，不但要一口氣舞上3層樓高的桌子，現場更出動吊車、鋼索，「獅兄弟」演員也齊秀經鍛鍊後的肌肉，讓現場驗收的導演郎祖筠力讚，表示希望能透過本劇將醒獅文化的重要傳承意義傳達出去。

該劇描寫國民政府遷台後，廣東籍老兵開枝散葉、發展出一甲子醒獅文化的興衰悲喜。由郎祖筠、麥大傑共同執導，結合藝文界、硬底子演員高英軒、謝盈萱、戚冠軍、太保、葛蕾、陳子強等人演出，立誓打造融合舞獅技藝、武術搏擊、粵廣文化的台灣時代劇新類型。

男主角高英軒這次不但要從20歲演到63歲，為戲要打、要舞

、還要會打鼓、下廚，飾演在台廣東籍技師張鴻一角的他，廣東話現學現賣，簡直是18般武藝樣樣來！入行10多年，代表作包括《色．戒》、《雙全》，近年積極從劇場跨界電視電影演出的他表示「已經很久沒有這麼緊張了」。

為能演繹舞獅精髓，劇組找來由教育部認證的「薪傳獎」得主、醒獅團團長張遠榮擔任舞獅指導，郎祖筠表示，包括醒獅「疊羅漢」在台灣已經20年沒人舞了，這次張團長鼎力相助，將開枝散葉的徒子徒孫都找回來助陣，就是希望能說出屬於自己的故事。

對自我要求甚高的高英軒說，就怕拳哪裡沒打好、鼓沒打對、獅走得糟，都丟張團長的臉！而擔任武術指導邵志項劇中飾演高英軒的父親，高英軒則說，戲裡戲外像多了一位父親。

出身明華園、從小受嚴格武術與歌仔戲訓練的陳子強，戲中飾演高英軒的師兄，陳子強笑說「過去的東西要打掉重練！」，嚴格說來兩者是同科系、不同種類，跟著張團長練習，才知道舞獅和蔡李佛拳，這次學習很多新的東西，都是虛心求教。

高英軒表示，以前就嚮往能像陳子強一樣一身好功夫，這次能在戲裡互相較勁，非常榮幸。而有「劇場女神」之稱的謝盈萱飾演他老婆，雖是第一次演對手戲，但他表示「是用認識15年以上的友情換真情來演出」。

68歲的武術家戚冠軍，這次參與演出，是他從影史來首次接演電視劇，過去接演邵氏電影發跡的他表示原本不想接電視劇，但後來被劇本和麥導打動，因此才決定出演醒獅團創始人梁廣一角。

《起鼓．出獅》改編自真人真事，劇本原型人物即是擔任本劇舞獅指導的鴻勝醒獅團團長張遠榮，該團在2009年國際聽障奧運擔任閉幕式表演團體。今年62歲的張遠榮，舞動了半世紀，是集北少林拳、蔡李佛拳於一身的台灣醒獅界好手。

本劇以他出版《起鼓．出獅》一書命名，頗有致敬及傳承醒獅文化的意味。「起鼓．出獅」全劇共五集，4K超高畫質規格製作，氣勢磅礡，預計今年下半年度於公視播出。

(中時)