海外撤旗官司 新總董：儘快結束！
駐美中華總會館新上任總董黃惠喜昨天在其就職的第一天公開宣稱，基於僑社和諧與財務考量，他希望將這個紛擾僑社已逾3年的撤旗案官司「儘快結束」。
這是撤旗案官司開打至今，首度由中華總會館方面表態希望休兵，此舉或將成為事件落幕的轉機。
在中國駐舊金山總領事羅林泉的監交下，打破百年紀錄、三度擔任寧陽會館主席的黃惠喜1月2日正式宣誓就職第八度擔任中華總會館的總董。中華總會館所屬的七大會館昨天都送了花籃以示慶賀。駐舊金山台北經濟文化辦事處並未派員出席該一就職儀式。
在宣誓就職之後黃惠喜總董特別指出，「中華總會館的門口是開放給任何一個國家的官員。」
黃惠喜總董強調，「振興華埠與發展華埠」是其任內最重要的工作，也是中華總會館的應盡任務。有鑑於中華總會館旗下七大會館各有親中與親台的不同政治理念，黃惠喜表示，他將秉持「新舊一體、相互尊重、依章辦事、和諧共榮」的原則來推動館務。
針對3年多前所爆發的撤除該館中華民國國旗案官司，除了導致僑社分裂之外，並造成中華總館的嚴重財務損失，該案迄今仍在上訴之中。黃惠喜認為，「這個撤旗官司讓雙方都負擔很重，大家應冷靜下來思考：需不需要這麼做呢？」黃惠喜的此一說法當場獲得與會人士的熱烈鼓掌。
在就職會後，黃惠喜總董對本報記者表示，「這一撤旗官司，目前為止，可能會超過六十萬美元。中華總會館的經濟方面不大好，現在，我們已經選出五人小組，要跟律師方面討論一下，以減輕費用。同時，我會盡我自己的能力，七個會館好好商量，一定要盡快把這個官司結束。」
中華總會館總董由七大會館主席輪值，其中最大的是寧陽會館，其主席黃惠喜將分別擔任今年1月、2月、5月、6月、9月和10月的輪值總董。
(中時電子報)
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