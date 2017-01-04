時來運轉》KD坐鎮 勇士穩拿拓荒者
主場超強勢的勇士，平均主場得分121.2，對手得分則是104.9，分差+16.3，主場15勝2負勝率之高。而遇到客場狀況不優的拓荒者，平均客場6勝14負，客場得分106.9，對手得分113.3，分差-6.4。至於拓荒者分差這麼多，也是跟俗稱拓荒者的「浪花兄弟」利拉德（Lillard），12月24日主場對上作客的馬刺，在第四節搶籃板時不慎左腳踝扭傷，至今尚未歸隊也有些關係，利拉德本賽季平均得分來到27分，也是拓荒者本季得分最高分球員！
麥科倫（C.J.McCollum）繼11月6日作客灰熊，個人單場得37分後，在上一場比賽對灰狼得43分，創個人本季單場得分新高，也是麥科倫本人繳出得分最高的一場比賽！
去年勇士爭冠失利，今年補強加入前MVP杜蘭特（Kevin Durant），如虎添翼，原「浪花兄弟」也因KD加入後，改稱為「浪花三兄弟」，加上卓雷蒙格林（Draymond Green）組成「四巨頭」，隨賽季進行，四人在場上磨合也越來越順利。
杜蘭特每場出賽平均都可繳出20分以上的亮眼數據，加上KD體能上的優勢，可以幫助勇士隊補強禁區防守。而核心陣容不變的拓荒者，本季防守卻大幅下滑，西區聯盟第1的勇士對上西區聯盟第9的拓荒者，在進攻端與防守方面都有明顯的差異性。
本季拓荒者戰績低迷，並非進攻的問題，而是聯盟防守最差所致，防禦排名竟是第28名，與防禦排名第18名的勇士相較之下，可想而知防禦上的差異有多大。核心陣容不變的拓荒者，本季防守卻大幅下滑，進攻策略大多是以進攻代替防守。
聯盟進攻第1的勇士對上聯盟第7的拓荒者，不論在防守或進攻方面，拓荒者是遜色於勇士許多，勇士又克服了防守上的問題，看來本季第二次交手，將在1月5日主場迎戰的勇士，是穩奪此場勝利了！
(中時電子報)
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