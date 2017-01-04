WSBL》旅外歸來不當純射手 魏于淳挑戰全方位

台電魏于淳(左)面對台元吳盈潔(右)防守切入拋投。(林宋以情攝)

旅外歸國的魏于淳WSBL重披老東家台電戰袍。(林宋以情攝)

過去以三分射手稱號闖蕩WSBL，魏于淳歷經長人如林的中國WCBA歷練，今年重披上老東家台電戰袍，不再只專攻外線，攻擊變得更多元。除了進攻，魏于淳防守端也下功夫，特地向防守悍將退役國手「馬姐」馬怡鴻請教秘訣，要讓自己更上層樓。

旅外歸來迎接新球季，魏于淳心態不馬虎，過去在WCBA討生活，除了外線準度，魏于淳知道還必須增加更多進攻武器，她分享道，「畢竟面對洋將、中國高大球員中，只有外線絕對不管用，切入和進攻手段都更多元。見識過那邊的強度，這裡的肢體碰撞強度其實都可以接受。」

開季身材比歸國時更精實，魏于淳笑說體重變重，體指倒是下降。重訓、自主投籃自動自發，很有心的魏于淳，還特別請教退役國手、過去也曾赴WCBA征戰效力黑龍江隊的「馬姐」馬怡鴻提點，「很感謝馬姐，雖然她不是台電學姊，但她仍然很用心指導我。」

對於後進請教「馬姐」並不吝嗇，「主要是守到高大球員，被mismatch(大打小)的時候該怎麼守，一對一貼身防守、防守滑步等等，針對她希望加強的作些微調。既然有需求，我都蠻樂意幫忙的。」

環境在變，從中國回到台灣，但魏于淳對籃球的追求更堅定，自己的天花板也不設限，未來還想繼續挑戰WCBA的她說，「因為我知道，自己的對手不僅僅是國內的球員，所以自主訓練是必須的，如果有機會我還是會想再出去闖。」

(中時電子報)