美國車墨西哥製造 川普揚言課重稅

川普（Donald Trump）砲轟國通用汽車（General Motors），揚言將雪佛蘭（Chevy）Cruze車款課重稅。(圖片取自美聯社)

美國總統當選人川普（Donald Trump）愛在推特砲轟已不是新鮮事，今天他把矛頭對準美國通用汽車（General Motors），嗆聲他們在墨西哥製造的車，卻送回美國賣，揚言將雪佛蘭（Chevy）Cruze車款課重稅。

川普競選期間，曾提出要對墨西哥的進口汽車徵收35%關稅。果不其然，他推文表示：「通用汽車在墨西哥生產的雪佛蘭Cruze汽車，卻免關稅送回美國的經銷商。」他強調通用應把汽車改在美國製造，否則就支付大筆邊界稅。

通用汽車對此發表聲明表示，所有在美國銷售的雪佛蘭Cruze車款，其實都是在美國俄亥俄州洛茲鎮（Lordstown）的裝配廠打造。該公司並說：「通用在墨西哥製造雪佛蘭汽車，供全球銷售，僅有少量在美國銷售。」

(中時電子報)