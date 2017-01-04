NBA》不可思議進球 林書豪登年度10大

林書豪(左)效力黃蜂時的漂亮進球，入選年度十大花式進球。(美聯社資料照)

(03:30更新內文)NBA 2015~16賽季的十大年度花式進球揭曉，第一名是勇士隊伊戈達拉(Andre Iguodala)，林書豪也上榜。林書豪在黃蜂隊時，比賽中靠假動作騙起對手，身體失去平衡下，將球拋進籃框，獲得「小帳加一」加罰機會，獲選為第九名。

當時效力黃蜂的林書豪，在主場迎戰七六人。影片中，林書豪在禁區用假動作騙起兩名防守者，其中一人落地後還壓到「豪哥」，林書豪身體失去平衡，且在背框狀況下向上一拋，結果一個漂亮曲線，籃球在籃框轉了兩圈後入網，還賺到1次加罰。

由於進球相當不可思議，連場邊轉播員都情緒激動為林書豪喝采。這個巧妙進球後，也讓「豪哥」相當高興，比出「1」的手勢來慶祝。

(中時電子報)