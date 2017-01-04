福特撤墨設廠 回流美國挺川普

福特公司總裁兼執行長馬克．菲爾德斯(Mark Fields)今天在位於密西根州Flat Rock市的汽車組裝廠宣布福特回流美國投資。(圖:美聯社)

福特此舉將在美國將創造700個工作機會，該車廠工人聽到宣布後表示歡迎。(圖:美聯社)

福特汽車(Ford)今天做出重大宣布，取消原本計畫在墨西哥設廠的16億美元計畫，改為回流美國，投資7億美元在密西根州的一個車廠，生產全新的電動車和無人駕駛的自駕車。此舉將在美國創造700個就業機會。

根據美聯社報導，福特公司總裁兼執行長馬克．菲爾德斯(Mark Fields)今天在位於密西根州Flat Rock市的一個汽車組裝廠舉行記者會宣布這項決定，受到在場的工人熱烈鼓掌表示歡迎。

菲爾德斯今天在接受CNN訪問時也表示，這是對候任總統川普所創造的「支持商業」環境投下信任票，不過他也強調，福特並未與川普政府進行任何的特別交易。

福特是美國第二大汽車製造商，該公司原本計畫注資16億美元，相當於512億新台幣，在墨西哥新建一個車廠，生產該公司的中、小型車款，像是Focus和Fusion。

美國候任總統川普自從競選以來，就點名批評福特將美國的就業機會轉移到墨西哥，在川普上任前夕，福特今天宣布政策大轉彎，撤回墨西哥投資，被媒體解讀為是跟川普不斷施壓有關，不過菲爾德斯一再否認跟新政府有特殊交易。

福特相信在未來15年，電動車的銷售將遠勝於以汽油為動力的汽車。福特回流美國密西根州的新投資，將以生產電動車、郵電混和動力車以及自駕車為主，預期在未來5年推出7款新的電動車車型，包括Mustang Hybrid。

(中時電子報)