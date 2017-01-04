川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
美國總統當選人川普，今天揚言對在墨西哥生產部分雪佛蘭科魯茲（Chevrolet Cruze）小型房車的通用汽車公司（GeneralMotors Co）課徵「邊界重稅」。
英國廣播公司（BBC）和路透社報導，美國最大汽車製造商通用為在墨西哥生產這款車辯護，聲稱這是其服務全球顧客策略的一環，而非在美國銷售這款車。
這是川普在20日就職前，針對就業機會、進口和成本對美國企業發出的最新猛烈抨擊，也顯示這位準總統對企業事務採取不尋常的干預。
川普在推特推文說：「通用汽車將在墨西哥生產的雪佛蘭科魯茲款車，以免經銷商稅的方式跨界運回美國。在美國製造，否則就繳邊界重稅！」
在川普推文後幾個小時，通用汽車的對手福特汽車公司（Ford Motor Co）宣布，將取消在墨西哥設廠的16億美元計畫，並在一個密西根州廠投資7億美元。
福特汽車公司執行董事長小比爾．福特（Bill Ford Jr）表示，他在川普今晨推文後，親自告知川普這項決定。
全球第三大汽車製造商通用汽車表示，去年在美國銷售的約19萬輛雪佛蘭科魯茲款車，有約18萬5500輛是在俄亥俄州廠製造，僅約4500輛科魯茲掀背車款是在墨西哥裝配，在美國銷售。1050104
(中央社)
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