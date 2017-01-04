川普等抨擊 美眾院不再接手紀律監督權
在總統當選人川普等嚴詞抨擊後，美國國會眾議院共和黨人今天撤回拔除國會紀律辦公室（Office of Congressional Ethics）手中紀律監督權的提案。
英國廣播公司（BBC）和路透社報導，眾院共和黨人昨天支持這項提案，國會紀律辦公室紀律監督權改由國會自身接手。
這項由共和黨維吉尼亞州議員顧雷特（Bob Goodlatte）提出的提案，昨天以119對74票通過。這將對已不再懲罰議員、立場獨立的國會紀律辦公室帶來破壞性影響。
眾院議長萊恩（Paul Ryan）反對修改紀律規定，但議員在這項議題上不理會他的領導。
顧雷特主張，修改紀律檢視程序將強化國會紀律辦公室的使命。
他在書面聲明中說：「這也能改善受調查者及傳喚證人的正當程序權。國會紀律辦公室在國會扮演重大角色，這項修法完全無礙他們的運作。」
眾院少數黨民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）昨天表示：「共和黨人稱要『徹底清理門戶』（drain the swamp），但在新國會宣誓前一晚，眾院共和黨人鏟除了對於他們舉動唯一獨立的紀律監督力量。」
她表示：「共和黨人今晚通過的修法，將對國會紀律辦公室造成根本性破壞。」1060104
(中央社)
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