因應北韓 美日韓召開副外長級會議
美國國務院今天表示，副國務卿布林肯5日將於華府召開美、日、韓副外長級的三方會議，以因應北韓核威脅及彈道飛彈系統的發展。
國務院在聲明中說，日本外務省事務次官杉山晉輔及南韓外交部第一次官林聖男（Lim Sung-nam音譯）將與會，這是美、日、韓三國自2015年4月召開副外長層級會議以來的第6輪對話。
一如專研北韓問題的美國學者預期，正值美國政權交接期間，再加上南韓總統朴槿惠深陷「親信門」、南韓政壇動盪，北韓領導人金正恩日前宣布，研發尖端武器正積極進步中，試射射程可達美國海岸的洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段，挑釁意味十足。
在北韓問題上、現任美國總統歐巴馬與即將上任的川普態度大方向一致，對要求中國承擔更多責任的方式則有不同，為確保北韓不要趁著地緣政治權力真空之際輕舉妄動，分析指出，歐巴馬政府卸任前仍照慣例召開副外長級的三方會議，除警告金正恩，更是為確保美國在北韓政策上的連貫性。
國務院聲明稿中提到，這次磋商將深化美國與日本及南韓這兩個重要盟國的三方合作，以共同承擔區域與全球的優先要務，這其中包括了在面對北韓核威脅及發展彈道飛彈上、三國為促進和平穩定所作的努力。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。