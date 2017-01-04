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NBA》鵜鶘改打小球 正式簽莫提尤納斯

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莫提尤納斯
莫提尤納斯(右)上季因傷病只出賽37場，平均14.8分鐘，貢獻6.2分、2.9籃板。(美聯社資料照)

經歷5個月的波折，「大莫」人生終於搞定了！鵜鶘隊稍早宣布，正式簽下26歲大前鋒莫提尤納斯(Donatas Motiejunas)。合同細節未公布，ESPN.com之前推測是1年110萬美元，美聯社掌握最新消息為60萬美元。

立陶宛7呎長人莫提尤納斯，將和鵜鶘當家球星「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)聯手作戰。鵜鶘近4戰改打小球，一眉哥扛中鋒，球隊3勝1負，表現不錯。球隊原中鋒阿西克(Omer Asik)和阿金薩(Alexis Ajinca)近5和4場都缺席。

為了迎接莫提尤納斯，鵜鶘裁掉前鋒雷吉威廉斯(Reggie Williams)。莫提尤納斯之前是受限制自由球員，曾接受籃網4年3700萬的報價，但火箭選擇部分匹配，但最終撤回報價，令「大莫」成為不受限制的自由球員。

(中時電子報)

莫提尤納斯
莫提尤納斯(右)中距離跳投相當穩定，可打前鋒或中鋒。上季季後賽首輪，火箭對勇士第3戰，「大莫」拿到14分、13籃板。(美聯社資料照)
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關鍵字：鵜鶘莫提尤納斯
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