皇宮鬧鬼 瑞典王后證實「他們」都很....
歷史悠久的皇宮，向來都是靈異傳說出沒的地方，而瑞典王后也親口向媒體證實，她住的皇宮確實鬧鬼，但她覺得「他們」很友善，並不足以為奇。
據傳將於周四播出瑞典電視台（SVT）拍攝的宮殿紀錄片，瑞典王后西維亞（Queen Silvia）在當中，語出驚人地透露，宮殿裡留下許多歷史，「這也有很多朋友…鬼魂。他們都非常友善，但有時候你會覺得你不是孤單一個人。」她又說：「這真的很刺激，但你不會害怕。」她笑說，歡迎大家親自來感受。
卓寧霍姆宮（Drottningholm Palace）1991年已列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄，它在16世紀後期建於斯德哥爾摩的皇后島（Lovon Island），是國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）和王后西維亞的永久居所。
另外，不只瑞典王后西維亞現身說法，國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）的姊姊克莉絲汀公主（Princess Christina）也相信皇宮鬧鬼。她說：「皇宮內有很多能量，如果它沒有透過偽裝的形式出現，那才奇怪。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。