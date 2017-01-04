皇宮鬧鬼 瑞典王后證實「他們」都很....

瑞典王后西維亞（Queen Silvia）表示皇宮的確鬧鬼，但他們挺友善。(圖片取自the local)

歷史悠久的皇宮，向來都是靈異傳說出沒的地方，而瑞典王后也親口向媒體證實，她住的皇宮確實鬧鬼，但她覺得「他們」很友善，並不足以為奇。

據傳將於周四播出瑞典電視台（SVT）拍攝的宮殿紀錄片，瑞典王后西維亞（Queen Silvia）在當中，語出驚人地透露，宮殿裡留下許多歷史，「這也有很多朋友…鬼魂。他們都非常友善，但有時候你會覺得你不是孤單一個人。」她又說：「這真的很刺激，但你不會害怕。」她笑說，歡迎大家親自來感受。

卓寧霍姆宮（Drottningholm Palace）1991年已列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄，它在16世紀後期建於斯德哥爾摩的皇后島（Lovon Island），是國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）和王后西維亞的永久居所。

另外，不只瑞典王后西維亞現身說法，國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）的姊姊克莉絲汀公主（Princess Christina）也相信皇宮鬧鬼。她說：「皇宮內有很多能量，如果它沒有透過偽裝的形式出現，那才奇怪。」

(中時電子報)