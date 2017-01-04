總統不是我？ 柯林頓夫婦宣布將出席川普就職典禮
美國前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）宣布，兩人將會出席1/20舉行的新總統就職典禮，過去一年歷經各種廝殺、批評與抹黑言語，川普（Donald Trump）與希拉蕊在就職大典上會不會有新的互動或言語出現，將是美國媒體關注的焦點之一。然而柯林頓夫婦的參加，讓除因身體不適而婉拒的老布希（George H.W. Bush）總統夫婦外，包含卡特（Jimmy Carter）、小布希（George W. Bush）與蘿拉（Laura Bush）夫婦都將出席給予祝福。
據美國國家公共廣播網（NPR）報導，本月20日華府（Washington D.C.）將迎來美國政治的重頭戲，政治素人的川普將正式入主白宮（White House）。按照過去的慣例，都會對每一位在世的前任元首發出邀請，身為本次競選對手的希拉蕊與比爾柯林頓夫婦，最終在小布希總統確認參與典禮後，也將出席大典親自給予川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）祝福。讓外界不禁好奇，曾是感情融洽的好朋友的兩家，在歷經一年多來的廝殺後，希拉蕊回到這個原可能屬於她的場地上，將會有怎樣的表現與話語。
美國目前在世的卸任元首中，僅有老布希最後因身體不適而婉拒邀請，改由其子代替他參加並給予祝福，此外高齡92歲的前總統卡特，就是當年選擇與中華民國（台灣）斷交的那位總統，更是第一位接受邀請的卸任元首。至於歐巴馬（Barack Obama）總統呢？他當然會在場，白宮的權力將由他手中轉交給下一任接棒者- 川普。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。