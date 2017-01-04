總統不是我？ 柯林頓夫婦宣布將出席川普就職典禮

希拉蕊（圖左）與比爾柯林頓（圖右）將參加川普的就職典禮。（圖/美聯社）

美國前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）宣布，兩人將會出席1/20舉行的新總統就職典禮，過去一年歷經各種廝殺、批評與抹黑言語，川普（Donald Trump）與希拉蕊在就職大典上會不會有新的互動或言語出現，將是美國媒體關注的焦點之一。然而柯林頓夫婦的參加，讓除因身體不適而婉拒的老布希（George H.W. Bush）總統夫婦外，包含卡特（Jimmy Carter）、小布希（George W. Bush）與蘿拉（Laura Bush）夫婦都將出席給予祝福。

據美國國家公共廣播網（NPR）報導，本月20日華府（Washington D.C.）將迎來美國政治的重頭戲，政治素人的川普將正式入主白宮（White House）。按照過去的慣例，都會對每一位在世的前任元首發出邀請，身為本次競選對手的希拉蕊與比爾柯林頓夫婦，最終在小布希總統確認參與典禮後，也將出席大典親自給予川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）祝福。讓外界不禁好奇，曾是感情融洽的好朋友的兩家，在歷經一年多來的廝殺後，希拉蕊回到這個原可能屬於她的場地上，將會有怎樣的表現與話語。

美國前總統小布希（圖右）與妻子蘿拉（圖左）也將出席川普的就職大典。（圖/美聯社）

過去一年鬥的難分難解的兩人，川普（圖左）與希拉蕊（圖右）在1/20的就職典禮上會有怎樣的互動，將是一大焦點。（圖/美聯社）

美國當前仍在世的卸任元首們合照：（由左至右）小布希、柯林頓、老布希和卡特。圖為慶祝共和國200週年典禮。（圖/美聯社）

美國目前在世的卸任元首中，僅有老布希最後因身體不適而婉拒邀請，改由其子代替他參加並給予祝福，此外高齡92歲的前總統卡特，就是當年選擇與中華民國（台灣）斷交的那位總統，更是第一位接受邀請的卸任元首。至於歐巴馬（Barack Obama）總統呢？他當然會在場，白宮的權力將由他手中轉交給下一任接棒者- 川普。

(中時電子報)