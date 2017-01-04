各地多雲到晴 北台灣偏溫暖

我要評比

中央氣象局表示，今天東北風減弱，風向逐漸轉為東風，各地天氣多雲到晴，而北台灣白天溫度回升，感受上偏溫暖，新竹以南至台南日夜溫差稍大，早晚仍有涼意。

氣象局說，今天東北風減弱，風向逐漸轉為東風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區及北部山區有些零星降雨。

溫度方面，北台灣白天溫度回升至攝氏25、26度，其他地區高溫約26、27度，白天感受上較偏溫暖，各地低溫約17至21度，新竹以南至台南日夜溫差稍大，早晚仍有涼意，提醒大家早晚攜帶外套備用。

氣象局也提醒，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求請先確認航班資訊，行車請注意安全。

今天馬祖、金門及中部AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060104

(中央社)