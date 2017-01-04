各地多雲到晴明顯回溫 中南部空品差

今天各地多雲到晴，明顯回溫。(劉浩廷 攝)

今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，北部高溫上看26度，中南部也明顯回溫到27度左右，不過越往南走，日夜溫差越大，早晚偏涼的天氣，早晚外出仍要多留意保暖。降雨方面，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

預估本周六前各地都會是溫暖好天氣，要一直到周日(8號)隨著東北季風增強，天氣才會再逐漸轉涼；屆時東半部地區會有局部短暫雨，北部地區亦將轉為有短暫雨的天氣。

而由於受到東北風影響，北部海面及臺灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，海上作業船隻請特別注意。另外馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，也請留意。

至於在今天空氣品質部分，中南部大氣擴散條件不佳，空氣品質持續不好，呼吸道敏感者請多留意。今日馬祖、金門及中部地區空氣品質指標(AQI)為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)