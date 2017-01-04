新年第一個交易日 美股收高道瓊漲119點

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美國股市今天收盤上揚，在2017年第一個交易日展現樂觀氣息，道瓊指數大漲119.16點，市場顯然對即將上台的川普新政府越來越看好。

華爾街股市自12月初以來一再創新高，因為市場預期新總統川普（Donald Trump）和共和黨控制的國會將減稅以及簡化法規。不過，股市在12月底最後幾天走弱回檔。

彭博報導，道瓊指數收盤大漲119.16點，或0.60%，來到19881.76點。

標準普爾500指數上漲19.00點，或0.85%，來到2257.83點；那斯達克指數上漲45.969點，或0.85%，來到5429.086點。

法新社報導，福特汽車公司（Ford Motor Co）宣布，將取消在墨西哥設廠的16億美元計畫，並在一個密西根州廠投資7億美元後，股價大漲3.8%。這項宣布受到總統當選人川普稱許，川普之前曾抨擊這項設廠計畫

川普今天揚言對在墨西哥生產部分雪佛蘭科魯茲（Chevrolet Cruze）小型房車的通用汽車公司（GeneralMotors Co）課徵「邊界重稅」後，通用汽車股價上揚0.9%。

全球第三大汽車製造商通用汽車表示，去年在美國銷售的約19萬輛雪佛蘭科魯茲款車，有約18萬5500輛是在俄亥俄州廠製造，僅約4500輛科魯茲掀背車款是在墨西哥裝配，在美國銷售。1050104

(中央社)