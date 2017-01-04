斐濟7.2強震已發海嘯警報

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斐濟今晨發生7.2強震，海潚警報已發佈，首府蘇瓦可能受海潚侵襲。（圖取自USGS)

據美國地質調查局今晨發佈，斐濟海岸第三大城市楠迪（Nadi）發生規模7.2強震。目前已發佈海嘯警報。

該地震震央位於楠迪西南221公里，太平洋海嘯警報中心警告，海嘯可能發生於震央300公里範圍。

太平洋海嘯警報中心稱根據現在資料研判，夏威夷不會受海潚威脅，但靠近震央附近的太平洋沿岸則要小心面臨海潚侵襲的危險。

預計斐濟首府蘇瓦（Suva）在GMT（格林威治標準時間）10：45PM預計將面臨海嘯衝擊。斐濟與台灣有4小時的時差，斐濟時間比台灣快4小時。

(中時電子報)