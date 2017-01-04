司機視訊害愛女喪命 父母告蘋果

莫里亞( 左) 被使用視訊手機的司機(右)撞上，發生嚴重車禍，送醫搶救無效而死亡。(圖片取自newsmax)

現代人依賴手機成性，卻也因此分心而釀成意外，不可不慎！美國一對德州夫婦的5歲愛女2年前死於一場車禍，他們認為司機當時正在使用蘋果手機的視訊聊天功能因此肇禍，憤而上法院控告蘋果公司。

據了解，莫迪薩蒂夫婦（James and Bethany Modisette）2014年聖誕節平安夜，一家四口開車在高速公路。正當他們因為道路堵塞放慢車輛速度時，背後一輛車以高速撞上來，導致他們的5歲女兒莫里亞( Moriah Modisette) 嚴重受傷，送醫搶救無效而死亡。

肇事的司機是一名20歲的年輕人，他表示當時正在使用 iPhone 上的 FaceTime 與他人進行視訊通話。甚至警方到現場處理車禍時， iPhone 上的 FaceTime 還沒有關閉。

這對夫婦認為蘋果公司應該為FaceTime安裝或實現「更安全的替代設計」，將FaceTime自動禁用或鎖定，甚至防止司機在某些情況下使用FaceTime，例如高速公路開車的時候。截至目前為止，蘋果公司尚未對此案做出任何回應。

事實上，有越來越多聲浪要求智慧手機廠商在自家產品身上加入駕駛模式，又或者是限制用戶在駕車時使用智慧手機當中的功能，以防發生意外。

(中時電子報)