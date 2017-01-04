報導：柯林頓夫婦將出席川普就職典禮

放下選戰期間的激烈廝殺，美國媒體報導，前總統柯林頓夫婦兩人都將出席美國總統當選人川普20日的就職典禮。

率先報導這項消息的是週刊「紐約雜誌」（New York Magazine），作為川普的競爭對手，贏了普選票卻輸了白宮寶座的希拉蕊．柯林頓在與幕僚及友人討論數週後，決定將與丈夫比爾．柯林頓聯袂出席第45任美國總統就職典禮。

川普在競選期間、對希拉蕊．柯林頓的全面攻擊，兩人廝殺激烈，也造就堪稱美國近代史上最分裂極化的總統選戰，儘管有不少聲音為希拉蕊．柯林頓「贏了普選票、輸了選舉人票」、未能取得白宮寶座抱屈，但報導說，柯林頓夫婦最後決定出席，原因是出於兩人「對美國民主進程的責任與尊重」。

按照傳統，卸任後且仍在世的美國總統只要條件許可，都會出席就職典禮，而傳出柯林頓夫婦決定出席的同一天，前總統小布希也發表聲明指出，他會和夫人蘿拉．布希一同出席川普的就職典禮。小布希在這次選戰中並未為共和黨提名的川普背書。

小布希在聲明中說，能親眼見證權力的和平轉移這一美國民主的標誌，他和蘿拉都感到開心。

前總統卡特數週前就已確定將出席，川普的就職典禮將僅有前總統老布希因年事已高及健康因素不出席。1060104

(中央社)