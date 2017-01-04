報導：柯林頓夫婦將出席川普就職典禮
放下選戰期間的激烈廝殺，美國媒體報導，前總統柯林頓夫婦兩人都將出席美國總統當選人川普20日的就職典禮。
率先報導這項消息的是週刊「紐約雜誌」（New York Magazine），作為川普的競爭對手，贏了普選票卻輸了白宮寶座的希拉蕊．柯林頓在與幕僚及友人討論數週後，決定將與丈夫比爾．柯林頓聯袂出席第45任美國總統就職典禮。
川普在競選期間、對希拉蕊．柯林頓的全面攻擊，兩人廝殺激烈，也造就堪稱美國近代史上最分裂極化的總統選戰，儘管有不少聲音為希拉蕊．柯林頓「贏了普選票、輸了選舉人票」、未能取得白宮寶座抱屈，但報導說，柯林頓夫婦最後決定出席，原因是出於兩人「對美國民主進程的責任與尊重」。
按照傳統，卸任後且仍在世的美國總統只要條件許可，都會出席就職典禮，而傳出柯林頓夫婦決定出席的同一天，前總統小布希也發表聲明指出，他會和夫人蘿拉．布希一同出席川普的就職典禮。小布希在這次選戰中並未為共和黨提名的川普背書。
小布希在聲明中說，能親眼見證權力的和平轉移這一美國民主的標誌，他和蘿拉都感到開心。
前總統卡特數週前就已確定將出席，川普的就職典禮將僅有前總統老布希因年事已高及健康因素不出席。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。