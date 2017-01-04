NBA》上月最強球員 就是這兩人
NBA剛宣布，巫師隊控球後衛沃爾(John Wall)和火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden)分別獲得上月東、西區最佳球員。
沃爾上月場均10.7助攻、2.67抄截領先全東區，場均24.5分則高居東區前5名，巫師隊單月摘下10勝5負，是2014年12月最佳，沃爾功不可沒。沃爾上月7日對魔術隊，狂轟生涯新高的52分。
哈登去年12月，平均每場12助攻領先全聯盟，場均28.3分高居聯盟前4，哈登傑出表現，讓隊友表現更好，火箭取得極佳的15勝2負，追平隊史紀錄。哈登上月對尼克，斬獲生涯新高的53分、17助攻、16籃板，是聯盟史上首位單場拿到50分、15助攻、15籃板以上的球員。
(中時電子報)
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