總統府今公布「Uber條款」 最快6日開罰
總統府今日公告《公路法》修正案，亦即外界所稱的「Uber條款」，依《中央法規標準法》，條文將於總統府公告後第3天起生效。也就是說，最快6日就會用新法裁罰Uber。據交通部長賀陳旦日前在立院備詢指出，新制裁罰司機10萬元，裁罰業者100萬元起跳。
「Uber條款」即《公路法》修正77條，針對自用車違規經營汽車運輸業，或違法從事計程車派遣，從舊制裁罰5萬元至15萬元，改為裁罰10萬元至2500萬元；另也增列78條之1，提供檢舉民眾獎金。
交通部也指出，已制定裁罰基準，待法令生效，就會搭配制定的裁罰標準開罰；至於檢舉獎金獎勵辦法，須公告一段時間才能上路。
公路法修正案三讀後，交通部就委由公路總局訂定裁罰基準、檢舉獎金獎勵辦法，裁罰基準將界定根據不同行業別、車隊規模及違規情節等，區分裁罰等級，以符合比例原則；檢舉獎金會視裁罰金額多寡調整，但會訂定上限。
(中時)
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