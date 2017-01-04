1月4日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●北市失業給付 創新高

台北市長柯文哲的新年感言是「最壞的時候已經過去了」，但最壞的時候可能現在才要開始。台北市去年前11個月有6315家公司解散、撤銷或廢止，申請失業給付人數超過1萬6000人，已超過前年，創下自雷曼兄弟引爆金融危機7年來的新高，就業服務處更推估全年申請人數恐超過1萬8000人，平均每天有近49人，其中，公司虧損或業務緊縮則是最主要的解僱理由；議員強調今年會更慘，市府應正視此警訊。

●小型長照機構 每人年漲2萬

一例一休上路衝擊各行業，長照機構也受影響！民間團體昨天說，新制度將大幅提高小型老人機構的成本，初估49床左右的機構，人事成本會增加1-2成，轉嫁到民眾身上後，每人每年要多付2萬元，影響近4萬個家庭，對於瀕臨低收入或中低收入邊緣，而沒有政府補助的長輩，將是沉重負擔。

●「翟神」和沛科技 驚爆裁員8成

知名科技人「翟神」翟本喬經營的和沛科技驚傳大裁員！和沛科技員工透露，昨天下午總經理兼執行長翟本喬親自召集員工開會，宣布裁員消息，且薪水只發到3日，另會依《勞基法》發給預告薪資。

重點要聞

●幽默諷刺人性 風靡華人半世紀《老夫子》創作者過世

在華人世界風靡半世紀的經典漫畫《老夫子》創作者王家禧，台灣時間一日晚上於美國過世，享壽93歲。《老夫子》風靡港台，出版漫畫逾百冊，也改編成十多部電影，是華文漫畫圈重量級作品，主角「老夫子」和「大番薯」幽默諷刺形象深植人心。王家人昨低調不受訪，僅以新聞稿證實王家禧安詳離世，並轉述王家禧的說法：「我的一生就像漫畫，我盡可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。」

●休息日加班 因故早退須請假

《勞基法》一例一休新制上月23日上路至今亂象不斷，勞團昨到勞動部前開記者會，批一例一休至少有3大漏洞，包括休息日換補休比率縮水、休息日起訖時間對勞工不公、休息日加班因故無法出勤恐須請假，損害勞工權益。勞動部指，勞團所說的漏洞，在經勞工同意下實施未違法；勞動部昨也確立休息日未出勤須請假、扣發加班費原則。勞團則嗆勞動部放任僱主鑽漏洞。

●「翟神」公司 驚裁員百人

知名科技人「翟神」翟本喬所創立的和沛科技昨天驚傳無預警裁員百人！據了解，翟本喬昨親自召集員工開會宣布裁員消息，且薪水只發到昨天。就在年關將近之際，擁有鴻海富爸爸投資光環的和沛發生大裁員憾事，令外界震撼不已。

重點要聞

●一例一休上路 客運、餐飲、長照…各行業漲不停

一例一休的勞工新制上路了，不少行業紛紛調漲售價，勞工的薪水還沒增加，就先面臨物價上漲，荷包已先受不了。

●超扯規定！ 校護不得幫學生換藥

在學校跌倒、碰撞而受傷，學生第一時間會請學校護理師護理傷口。但由於醫師法規定，不具醫師資格者不得執行醫療業務，教育部依據6年前衛生署函文，去年中再度要求各校嚴守規定，在沒有醫師處方情況下，護理師不能幫受傷學生換藥，否則依法可罰3年以上、5年以下徒刑，併科150萬元以下罰款，使全國校護大嘆「為難」。

●防業者藉機聯合漲價 政院盯餐飲業

國際油價及原物料價格走揚，加上一例一休效應，行政院上周密集召開穩定物價小組會議，緊盯物價變化，公平會也啟動防制人為操縱物價專案小組，全力防範業者藉機聯合漲價，餐飲業將會是觀察名單。

重點要聞

●一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少

一例一休新法上路實施，除業界傳出價格上漲、營業服務縮減等效應，勞工雖然休假增加，但相對有些卻憂心加班減少而實質收入縮水，新法衝擊效應滾雪球般浮現！

●日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權

日本交流協會更名為日本台灣交流協會，昨天正式揭牌。這項正名行動，雖屬日常業務，卻隱含著不可言喻的深意。日本在安倍政府主政下，正試圖奪回有關「一個中國」政策一半的解釋權，這小小的一步，踏出了日本成為「正常」國家的大進程。

●升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案

為搶救資本市場、吸引高階人才，財政部預計五、六月端出所得稅改革方案。據悉，財政部內部已有兩項腹案，都是將綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％、營所稅稅率由十七％提高至二十％；一案搭配股利所得恢復全額扣抵，另一案搭配股利所得分離課稅二十五％，但中低所得者可適用較低稅率，採取第二案的可能性較高。

(中時電子報)